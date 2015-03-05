أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

كردون أمنى بمحيط احتراق "برج كهرباء" فى الشيخ زايد

Google+ Print
كردون أمنى بمحيط احتراق "برج كهرباء" فى الشيخ زايد كردون أمنى بمحيط احتراق "برج كهرباء" فى الشيخ زايد
فرضت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة كردوناً أمنياً حول برج الكهرباء الذى اشتعلت فيه النيران بمدينة الشيخ زايد، ويعمل رجال الحماية المدنية على السيطرة على الحريق الذى نشب فى البرج، ومن جانبهم يمشط رجال المفرقعات محيط البرج تحسبا لوجود أى عبوات ناسفة تستهدف القوات.

كانت غرفة الحماية المدنية بمدينة السادس من أكتوبر قد تلقت بلاغاً من المواطنين باشتعال النيران بأحد أبراج الكهرباء بالحى الثانى بمدينة الشيخ زايد، وعلى الفور تم الدفع بــ6 سيارات إطفاء، وحتى الآن لم تتضح أسباب الحريق وما إذا كان خلفه أعمال تخريبية أو ماس كهربائى، وفى انتظار رجال المعمل الجنائى للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365