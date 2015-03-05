كردون أمنى بمحيط احتراق "برج كهرباء" فى الشيخ زايد

فرضت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة كردوناً أمنياً حول برج الكهرباء الذى اشتعلت فيه النيران بمدينة الشيخ زايد، ويعمل رجال الحماية المدنية على السيطرة على الحريق الذى نشب فى البرج، ومن جانبهم يمشط رجال المفرقعات محيط البرج تحسبا لوجود أى عبوات ناسفة تستهدف القوات.

كانت غرفة الحماية المدنية بمدينة السادس من أكتوبر قد تلقت بلاغاً من المواطنين باشتعال النيران بأحد أبراج الكهرباء بالحى الثانى بمدينة الشيخ زايد، وعلى الفور تم الدفع بــ6 سيارات إطفاء، وحتى الآن لم تتضح أسباب الحريق وما إذا كان خلفه أعمال تخريبية أو ماس كهربائى، وفى انتظار رجال المعمل الجنائى للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.