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بلاغ سلبى بالعثور على جسم غريب خلف مسجد عبد الله بن داوود بأكتوبر

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بلاغ سلبى بالعثور على جسم غريب خلف مسجد عبد الله بن داوود بأكتوبر بلاغ سلبى بالعثور على جسم غريب خلف مسجد عبد الله بن داوود بأكتوبر
آثار الاشتباه فى حقيبة هاند باج سوداء خلف مسجد عبد الله بن داوود بالحى الحادى عشر بمدينة السادس من أكتوبر الذعر لدى المواطنين الذين أبلغوا على الفور قوات الحماية المدنية بالجيزة.

وعلى الفور انتقل فريق من خبراء المفرقعات إلى مقر الواقعة لفحص الحقيبة، ومن خلال الفحص تبين عدم وجود أى مواد متفجرة، وأن الحقيبة لا تحتوى إلاّ على مجموعة ملابس.

كانت غرفة الحماية المدنية قد تلقت بلاغاً من المواطنين بالعثور على جسم غريب خلف مسجد بالحى الحادى عشر، فانتقل خبراء المفرقعات وبالفحص تبين سلبية البلاع.

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مصر 365