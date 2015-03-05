مصر تفوز بعضوية محكمة عدل دول "الكوميسا"

فازت مصر بعضوية محكمة عدل دول "الكوميسا"، فى الانتخابات التى جرت أمس الأربعاء بالعاصمة السودانية "الخرطوم" بمشاركة 15 دولة من مجموع الدول الأعضاء بالمنظمة الأفريقية، حيث تصدر المستشار المصرى وائل ممدوح راضى، قائمة الفائزين بعضوية الدرجة العليا لمحكمة عدل الكوميسا، والتى ضمت إلى جانب مصر، دول السودان - الدولة المضيفة - وموريشيوس، وزامبيا، ومالاوى.

وأشاد السفير المصرى بالخرطوم أسامة شلتوت، فى تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم، مساء الأربعاء، بفوز المستشار وائل ممدوح راضى، بعضوية الدرجة العليا لمحكمة عدل الكوميسا، مشيرًا إلى أن هذا الفوز يأتى تعزيزًا للتوجه الاستراتيجى المصرى فى هذا التجمع الإقليمى المهم.

وأوضح السفير شلتوت، أن السفارة المصرية بالخرطوم شاركت فى الاجتماع الـ18 لوزراء العدل فى منظمة الكوميسا، والنواب العامين فى السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى، الذى افتتح جلساته نائب الرئيس السودانى حسبو محمد عبد الرحمن، مشيرًا إلى أن السفارة أجرت العديد من الاتصالات وبذلت جهودًا حثيثة مع أشقائها الأفارقة، والتى أسفرت عن فوز المرشح المصرى بهذا المنصب الرفيع.

وقال السفير المصرى بالخرطوم، إن الرئيس السودانى عمر البشير سيفتتح الخميس مقر محكمة عدل الكوميسا بالخرطوم، بحضور عدد من كبار المسئولين، والوفود المشاركة فى الاجتماعات من دول الكوميسا، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بالسودان.