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حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 5/3/2015

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حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 5/3/2015 حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 5/3/2015
برج الثور دائمًا عاشق للمغامرة والوقوف على أعتابها للحصول على النتائج، يرى أن الحياة مملة دون خوض المعارك للحصول على ما يريد، قادر على الصمود فى وجه المصاعب فهو يعلم جيدًا أن الحياة تحمل لنا الكثير من الأقدار السارة والمزعجة إحيانًا

من عيوبه التى يلمسها كل من حوله التخبط فى اتخاذ القرارات والتردد فى كل أموره فى كل الأصعدة.

توقعات ماغى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى

الحب الجديد فى حياتك يشعل الأجواء فرحة وسعادة، كن إيجابيًا مع الشريك وانس الماضى، فدائمًا البدايات الجديدة تحمل معها عمرًا جديدًا، يعوضنا عن الماضى الذى فقدنا فيه معانى الجمال والسعادة، افتح قلبك للحياة فالقادم ممزوج بالفرحة.

على مستوى العلاقات العامة

أنت اجتماعى من الدرجة الأولى تستطيع كسب أرض جديدة كل يوم، وبقليل من الجهد تكون محور الاجتماعات، الجميع يلتف حولك ليستضىء من إشراقة أفكارك وخبراتك، كن حريصًا على تلك الصفة الجميلة التى تعيش داخلك.

على مستوى الصحة

اهتمامك بصحتك ومظهرك تكون دائمًا أفضل عنوان لشخصيتك وترتيب أفكارك وحياتك، استمر فى طريقتك الصحية فى حياتك فهى رأس مالك عبر الأيام.
>وصف الموضوع

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مصر 365

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