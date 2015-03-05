حظك اليوم برج الجدى يوم الخميس 5/3/2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

أنت شخص طموح وقادر على العمل تحت الضغوط، كريم ومعطاء ودائمًا تمنح الآخرين جزءًا من وقت، تحب أصدقاءك وتجعلهم محور حياتك، من عيوب مواليد برج الجدى العصبية المفرطة التى تؤثر على نفسيتك.

ستواجهك بعض المشاكل فى الأيام المقبلة لكنك قادر على أن تجتاز الأزمات، لا تحاول الضغط على أعصابك أكثر حتى لا تصاب بمشاكل صحية فكل شىء يستحق منك أن تصبر لتناله ولكن الوقت المناسب لم يحن.

توقعات فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية

تسوق إليك الأقدار الكثير من الأخبار السارة هذا اليوم على الصعيد العاطفى كن على قدر المسئولية فالشريك ينتظر منك الكثير لإدخال البهجة والسرور على حياتكم، قليل من العمل فى هذا الشأن سيجعلك أكثر سعادة.