حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 5/3/2015

توقع ماغى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية

مواليد برج الحمل يمتازون بقلة السلبيات فى شخصيتهم التى تميل إلى التوازن، فهو سريع البديهة وقادر على المنافسة فى شتى المجالات، شجاع وقادر على تحمل المسئولية، ولكن فى المقابل ينفد صبره سريعًا ما يجعله عرضة للخسائر دائمًا.

أنت إنسان اجتماعى بطبعك، وهذا ما يسبب لك الكثير من المشاكل فى بعض الأحيان، حاول أن تنتقى أصدقاءك وابتعد عن مصادر الإزعاج منهم، فالأصدقاء الذين نحصل عليهم فى جميع المجالات علاقتنا بهم اختيارية وليست إجبارية.

رؤية ماغى فرح لأصحاب برج الحمل عام 2015

الفترة المقبلة ستكون الأمور أكثر استقرارًا فى حياتك، فأنت على بعد خطوات من تحقيق أحلامك المقبلة على الصعيد العاطفى والعملى، وستكشف لك الأقدار أنك كنت محقًا عندما ابتعدت عن مصادر الطاقة السلبية فهذا منحك هدوء أعصاب جعلك تكون أكثر إنتاجًا وتحملاً للمسئوليات، الشريك يحتاج منك القليل من الاهتمام والرعاية فقد أهملت فى حقه فى الأيام الماضية لكن ما زال الوقت مناسبًا لإصلاح العيوب.