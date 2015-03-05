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وزير السياحة يقطع زيارته لألمانيا بشكل مفاجئ بعد استدعائه من محلب

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وزير السياحة يقطع زيارته لألمانيا بشكل مفاجئ بعد استدعائه من محلب وزير السياحة يقطع زيارته لألمانيا بشكل مفاجئ بعد استدعائه من محلب
استدعى رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وزير السياحة هشام زعزوع من برلين، حيث كان زعزوع قد وصل أمس إلى برلين للمشاركة فى افتتاح بورصة برلين، والتى تشارك فيها كضيف شرف، وكان من المقرر أن يوقع زعزوع اتفاق استضافة معرض "مصر بوابة أفريقيا" للسياحة، والذى يقام لأول مرة فى مصر.

وغادر هشام زعزوع وزير السياحة بشكل مفاجئ مقر فعاليات البورصة قبل أن يكمل نشاطه، الذى كان يتضمن مقابلات غدا مع عدد من ممثلى الشركات السياحية العالمية وبعض منظمى الرحلات فى ألمانيا وبعض الدول الأوروبية.

ولم يكشف زعزوع أو أى من قيادات وزارة وهيئة السياحة أسباب استدعاء زعزوع المفاجئ إلى القاهرة.

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مصر 365

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