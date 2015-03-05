هولاند يشيد بصفقة "الرافال" مع مصر ويعتبرها نجاحًا لصناعة الطيران الفرنسية

أشاد الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، مجددًا بصفقة بيع ٢٤ طائرة مقاتلة من طراز "رافال" لمصر، ووصفها بالنجاح الكبير لصناعة الطيران فى فرنسا ومثالاً وأملاً لكل اقتصادها.

جاء ذلك فى كلمة هولاند خلال زيارته اليوم لمصنع "داسو" للطيران ببلدة "مرينياك" حيث حرص على التوقف قبل التوجه إلى مدريد لحضور قمة فرنسية إسبانية.

واعتبر هولاند أن هذا الاتفاق فضلاً عن كونه يَصْب فى مصلحة فرنسا يعد انتصارًا لمجموعة "داسو"، ويؤشر إلى انطلاقة جديدة للاقتصاد (الفرنسى).

وأضاف أن "رافال" بسمعتها الجديدة والاعتراف الذى حظت به تمتلك كل المقومات للنجاح على الصعيد الدولى"، مؤكدًا ضرورة مواصلة المفاوضات التى بدأت مع الهند ولكن أيضًا الانتقال إلى بلدان أخرى أبدت اهتمامها بتلك الطائرة.

وامتنع الرئيس الفرنسى عن إعطاء أى تفاصيل عن هذه البلدان، مؤكدًا ضرورة إتمام المفاوضات فى اطار من السرية لتفادى أى خيبة أمل.

وأشاد بدور صناعة الطائرات فى دعم الاقتصاد الفرنسى قائلا: "نحن بحاجة فى فرنسا إلى قطاعات صناعية كبرى مثل صناعة الطائرات التى تعد قطاعًا حيويًا يحقق فائضًا تجاريًا بقيمة ٢٣ مليار يورو، مضيفًا: "يجب أن يكون لدينا أمل فيما يمكن أن تقدمه هذه الصناعة للنشاط والنمو".

من جانبه، عبر إريك ترابييه رئيس "داسو للطيران" عن تفاؤله بشأن عقد صفقة جديدة لبيع "الرفال" خلال العام الجارى، مشيرًا إلى أن المحادثات ما زالت جارية مع الهند، إلا أن الأمر يتطلب توخى الحذر طالما لم يتم التوقيع بعد على اتفاق.

كانت مصادر مقربة من ملف "رافال" قد ذكرت أن "داسو" فى طريقها لبيع ٣٦ طائرة لقطر وعلى المدى الأطول ١٦ إلى ماليزيا التى لم تطرح بعد مناقصة لشراء طائرات.