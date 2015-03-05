موجز الصحافة المحلية.. اختفاء مشتقات الدم من الأسواق يهدد ملايين المرضى

تناولت الصحف المحلية عددا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، وكان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" بشأن تحذيرها من كارثة اختفاء مشتقات الدم من الأسواق، وتقول إنه بعد عامين ستختفى نهائيًا المستحضرات الصيدلانية الضرورية المتعلقة بأمراض نقل الدم، كالألبومين، والأجسام المضادة سابقة التكوين، وأمبولات الأنتى آر إتش، ومستحضرى فاكتور 8 و9، ما يهدد حياة الملايين من المرضى المصريين الذين يعتمدون فى علاجهم على هذه الأدوية، كما تخصص الجريدة أيضًا ملفًا خاصًا عن قانون الاستثمار الجديد، الذى وافق عليه مجلس الوزراء، تمهيدًا لإصداره رسميًا قبل المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده منتصف الشهر الجارى.

وقالت جريدة "الأهرام" إن مصر أكدت أمس الأربعاء التزامها بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، وقالت إنها اتخذت سلسلة من الإجراءات المهمة على المستوى الوطنى لدعم وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، والسعى لإقامة دولة القانون، وطالبت المجتمع الدولى بمعاونتها ودعمها فى محاربة الإرهاب الذى لم يعد يقتصر فقط على حدود الدولة المصرية، وإنما أصبح يمتد أيضا ليشمل أرواح المصريين الموجودين خارج مصر.

وعلمت جريدة "المصرى اليوم" من نعمة عبد العاطى، رئيس جهاز أملاك الدولة السابق بالإسكندرية، والتى صدر قرار من المحافظ هانى المسيرى بإقالتها، قبل أيام، إنه ليس من سلطات المحافظ إقالتها، وإن رفض تخصيص قطعة أرض معينة للقنصلية الأمريكية وراء القرار، وأضافت "نعمة"، فى تصريحات خاصة لـ"المصرى اليوم": "المحافظ طلب منى آخر ما تم فى ملف أرض القنصلية، وأبلغته بأن الطلب الأمريكى مرفوض، بعد اعتراض جهات سيادية على المكان لدواع أمنية"، وتابعت: "القنصل الأمريكى كان قد طلب شفاهة منذ 4 أشهر تخصيص أرض (أليكس شوبنج)، مساحتها 12 فدانا، أمام الغابة الترفيهية لإقامة قنصلية عليها، أثناء تولى اللواء طارق مهدى، منصب المحافظ، بعد أن حدد القنصل الأرض وعاينها بنفسه، إلا أن (مهدى) أخبرنى بأن الأرض المطلوب تخصيصها مرفوضة لدواع أمنية بعد اعتراض جهات سيادية".

ونشرت جريدة "الشروق" فى صدر صفحتها الأولى: قضت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، أمس، برفض الطعن المقدم من رجلى الشرطة محمود صلاح، وعوض إسماعيل، المتهمين بقتل الشاب خالد سعيد فى منطقة سيدى بشر بالإسكندرية الذى كانت قضيته بمثابة شرارة اندلاع ثورة 25 يناير.

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