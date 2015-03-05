ليبيا تعلن حالة "القوة القاهرة" فى 11 حقلا نفطيا بعد هجوم لمتطرفين

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط الأربعاء "حالة القوة القاهرة" فى 11 حقلا نفطيا جنوب شرق البلاد ووسطها بعد أقل من 24 ساعة على إعلان مسؤولين عسكريين أن هجوما لتحالف إسلاميين متطرفين استهدف أربعة من هذه الحقول، مهددة باقفال كل الحقول والموانئ فى حال استمرار تردى الأوضاع الأمنية.

وقالت المؤسسة فى بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إنها "مضطرة وبصورة عاجلة لإعلان حالة القوة القاهرة على عدد من الحقول النفطية وهى (حقول) المبروك والباهى والظهرة والجفرة و تبيستى والغانى والناقة والسماح و البيضاء و الواحة و الدفة وكافة المحطات التابعة لهذه الحقول) بسبب سرقة وتخريب وتدمير بعض الحقول والموانئ النفطية".

وحذرت المؤسسة من مقرها فى العاصمة الليبية طرابلس بأنها "وفى حالة استمرار الحالة الامنية المتردية فإنها ستضطر الى قفل كل الحقول والموانئ، ما سيترتب عليها من عجز تام فى الايرادات المالية للدولة والتأثيرات المباشرة على حياة الناس والتى تتمثل فى انقطاع التيار الكهربائى بسبب توقف إمدادات الغاز والوقود السائل وكذلك النقص فى المحروقات".

وأضافت أن "آثارا سلبية أخرى ستحدث لو لم تغلب كل الاطراف مصلحة البلاد والوقوف صفا واحدا أمام هذه التحديات من عمليات السرقة والتخريب والتدمير"، وتتيح حالة القوة القاهرة إعفاء المؤسسة الوطنية للنفط من مسؤوليتها فى حال عدم الايفاء بالالتزامات المترتبة عليها بموجب عقود تسليم النفط فى حال كان ذلك ناجما عن ظروف استثنائية.

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