قوات الدعم السريع بالسودان تأسر عناصر أجنبية تقاتل مع متمردى بدارفور

كشف قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دجلو ، عن قيام قواته بأسر عناصر أجنبية مسلحة من دول مجاورة ، يقاتلون ضمن الحركات المتمردة بدارفور، مؤكدا أن ذلك يدل على سوء النوايا المبيتة تجاه البلاد من المتمردين، واصفا عناصر الحركات المتمردة بأنهم "فلول مرتزقة" ينفذون أجندة دول أجنبية معادية للسودان - على حد قوله

وتعهد دجلو - خلال حفل استقبال لقوات الدعم السريع العائدة من مناطق شرق جبل مرة بدارفور اليوم الأربعاء - بملاحقة المتمردين بإقليم دارفور، مشيرا إلى أن حركات التمرد انحصرت حاليا بمناطق محددة بحدود دولة جنوب السودان.

وأكد قائد قوات الدعم السريع السودانية ، أن قواته ترصد تحركات حركات التمرد، وقال " إن عملهم ليس محصورا فى جزء محدد من السودان ، بل يشمل كل مناطق البلاد".

من جهته ، قال مساعد المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات السودانى دخر الزمان عمر، إن انتصارات قوات الدعم السريع المتتالية على المتمردين فى دارفور وجنوب كردفان، تعتبر رسالة لمن أسماهم بالمتاجرين بقضايا أهل دارفور فى العواصم الأجنبية، وإنذارا "للطابور الخامس" الذى يتعاون مع المتمردين.

وأشار إلى أن قوات الدعم السريع ، طاردت متمردي" حركة منى أركو مناوي"، المتمردة وكبدتهم خسائر كبيرة فى الأرواح والممتلكات، وأسرت بعضهم خلال هذا الأسبوع بشرق جبل مرة.

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