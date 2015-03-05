"الجبهة الشعبية" تدعو للتحلل من"أوسلو"وإخراج ملف إعمار غزة من التجاذبات

دعت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" المجلس المركزى لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى وقف المفاوضات الثنائية مع حكومات الإحتلال الاسرائيلى برعاية أمريكية ، والتحلل من اتفاق أوسلو والتزاماته السياسية والأمنية والاقتصادية.

وطالبت "الجبهة الشعبية" (يسار فلسطينى) فى كلمتها أمام اجتماع المجلس المركزى لمنظمة التحرير الذى بدأ اليوم برام الله بإعادة ملف القضية الفلسطينية الى هيئة الأمم المتحدة والمطالبة بعقد مؤتمر دولى مفتوح وكامل الصلاحيات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع وليس التفاوض عليها وفى مقدمتها حق العودة.

وقالت إن عنوان "إعادة الإعمار" هو شاهد على ضعف الدور القيادى الفلسطينى فى الظرف الاستثنائى الذى يعيشه قطاع غزة.مشيرة إلى أن هناك تقصيرا واضحا فى إدارة هذا الملف وإخضاعه للتجاذبات السياسية الوطنية والإقليمية والدولية.

وطالبت بوقف التنسيق الأمنى بكل عناوينه.مضيفة إن "سياسة العدوان والاستيطان والتهويد مستمرة ومتصاعدة ، ما يجعله غطاء لممارسات الاحتلال واستباحته الشاملة لشعبنا ، كما ندعو لإلغاء اتفاق باريس الاقتصادي" .

ودعت الى "سحب مشروع القرار الفلسطينى الذى قدم إلى مجلس الأمن فى ديسمبر الماضى كقرار هبط عن سقف الإجماع الوطنى وشكل صدمة لفصائل العمل الوطنى داخل منظمة التحرير وخارجها ولم يعبر عن مواقف الفصائل فى اللجنة التنفيذية بما يضرب الجانب الديمقراطى لاتخاذ القرار الفلسطينى ويشكل تكريسا لسياسة التفرد".

وجددت الجبهة الشعبية رفضها "لإعادة تقديم المشروع إلى مجلس الأمن بسقفه الحالى الذى يضرب الحد الأدنى من قرارات الشرعية الدولية التى تكفل حقوقنا الوطنية".

وأكدت أهمية تفعيل المقاومة بكافة أشكالها مع الاحتلال والعمل على محاصرة إسرائيل دبلوماسيا وقضائيا وبالذات داخل محكمة الجنايات الدولية.

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