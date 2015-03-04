"الصحة العالمية": يجب تقليل استهلاك السكر لمحاربة البدانة وتسوس الأسنان

قالت منظمة الصحة العالمية: إنه يتحتم على البالغين والأطفال خفض كمية السكر الذى يستهلكونه إلى نحو نصف ما يستهلكونه فى أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية، وإلى أكثر من ذلك فى مناطق أخرى لمحاربة البدانة وتسوس الأسنان.

وقال خبراء بالمنظمة التابعة للأمم المتحدة: إن الإرشادات الجديدة تعنى أنه يجب على الناس خفض الكمية إلى أقل من عشرة بالمئة من استهلاكهم اليومى للطاقة أو نحو 50 جراما أو 12 ملعقة صغيرة من السكر للبالغين، وأن خفض الاستهلاك إلى أقل من خمسة بالمئة سيكون أفضل.

وتوصيات منظمة الصحة العالمية لوزارات الصحة تشمل السكريات الحرة مثل الجلوكوز والفراكتوز والسكروز وسكر المائدة، إضافة إلى الأغذية المصنعة والمشروبات وكذلك السكر الطبيعى فى العسل وعصائر الفاكهة.

وقال فرانسيسكو برانكا مدير قسم التغذية من أجل الصحة والتنمية بمنظمة الصحة العالمية: إن متوسط الاستهلاك الحالى فى أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى 95 جراما للبالغ الواحد يوميا وفى أمريكا الجنوبية نحو 130 كيلوجراما وفى أوروبا الغربية نحو 101 جرام.

وتابع فى بيان "لدينا أدلة قوية على أن الحفاظ على تناول السكريات الحرة بنسبة أقل من عشرة بالمئة من إجمالى استهلاك الطاقة يقلل من خطر زيادة الوزن والبدانة وتسوس الأسنان."