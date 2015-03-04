صحيفة: إصابة قردة تجارب ببكتيريا قاتلة فى معمل بلويزيانا الأمريكية

قالت صحيفة (يو إس إيه توداى) إن بكتيريا قاتلة كان يجرى تحليلها فى معمل لأبحاث الرئيسيات بلويزيانا، أصابت 4 من القردة بالمعمل، ما يثير مخاوف، مما إذا كانت تمثل أى مخاطر على الصحة العامة.

وأضافت أن محققة اتحادية أصيبت بوعكة صحية بعد يوم من زيارتها لمركز تولين القومى لبحوث الرئيسيات قرب نيو أورليانز فى يناير الماضى، وثبتت إصابتها ببكتيريا (بوركولديريا سيدومالاى)، لكن لم يتضح إن كانت قد تعرضت للبكتيريا بالمركز أو قبل ذلك.

وقال مسئولو صحة إنه لم تظهر أى شواهد تمثل خطرا على الصحة العامة، وقال أندرو لاكنر، مدير المعمل للصحيفة "نتعامل مع ذلك بجدية بالغة إنه أمر فى غاية الإزعاج لنا، منذ البداية قضينا وقتا هائلا لنكتشف كيف حدث ذلك".

وكانت القردة فى العيادة البيطرية للمركز التى تبعد نحو 64 كيلومترا عن نيو أورليانز، وقالت الصحيفة نقلا عن رسائل بريد إلكترونى متبادلة بين محققين اتحاديين وبالولاية إن الاختبارات المبدئية على قرد خامس من النوع الرئيسى بالعيادة أشارت إلى احتمال حدوث عدوى بالبكتيريا.

وقالت الصحيفة، نقلا عن مسئولين بالمركز، إن قردين من الأربعة التى ثبتت إصابتها بالبكتيريا فى الأشهر الأخيرة جرى التخلص منها بقتل الرحمة.

ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق من التقرير بصورة مستقلة، كما لم يتسن أيضا الاتصال بالمركز على الفور للتعليق ولا بالمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

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