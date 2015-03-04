سمنة المرأة الحامل تجعلها عرضة للإصابة بالسكر والضغط

السمنة من الأمراض التى لها تأثيرات ضارة على الصحة العامة للإنسان، لكن فى فترة الحمل لها تأثيرات على صحة الأم والجنين.

يقول الدكتور جورج يواقيم، استشارى أمراض النساء والتوليد، إن إصابة المرأة بالسمنة أثناء الحمل قد يعرضها للإصابة ببعض الأمراض التى تؤثر على صحتها وعلى صحة الجنين، ومن هذه الأمراض ارتفاع ضغط الدم ومرض السكر، وفى حالة وجود تاريخ عائلى يجعلها ذلك أكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض، مما يسبب خطورة عليها أثناء الولادة، وإذا لم تتلق المرأة المصابة بالسكر العلاج فإن ذلك يتسبب فى وفاة الطفل وزيادة حجمه وتصبح الأم أكثر عرضة للولادة القيصرية.

تأثير السمنة على صحة الحامل والجنين:

يشير د. جورج إلى أنه إذا أصيبت المرأة الحامل بتسمم الحمل، قد ينعكس ذلك على صحة الطفل ويجعله صغير الحجم نتيجة لتسمم الحمل أو ارتفاع ضغط الدم، الذى يجعل تغذية الطفل لا تصل بشكل كافى من المشيمة مما يؤثر على نموه.

ويضيف استشارى أمراض النساء والتوليد أن إصابة الحامل بالسكر قد تؤثر على الطفل وتجعله كبير الحجم، ويحدث صعوبة فى الولادة مما يستدعى إجراء ولادة قيصرية حتى يتم تفادى الخطر على صحة الأم.

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