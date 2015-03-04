للحامل.. الكورتيزون لا يمثل خطرا على الحمل

الكورتيزون ضرورة لا غنى عنها والحمل لا يمنع تناوله

تحديد جرعة العلاج أثناء الحمل يجنبك المضاعفات

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أهم النصائح والإرشادات الضرورية للحامل

أرسلت قارئة تقول: أنا سيدة حامل للمرة الأولى، وأعانى من مرض حساسية الصدر، وقد نصحنى الطبيب المعالج بالاستمرار على علاج الكورتيزون للحد من النوبات الصدرية التى أتعرض لها من حين إلى آخر، ولكنى أخشى من استخدام هذا العلاج فى فترة الحمل.>للرد على سؤال القارئة يقول استشارى النساء والولادة الدكتور عطية أبو النجا، إن الكورتيزون يعد من أهم أنواع العلاجات التى لا يمكن الاستغناء عنها للمرضى التى تتطلب حالاتهم تناوله ومنهم بالطبع مرضى الحساسية الصدرية ولكن للأسف يوجد لدى البعض مفاهيم خاطئة عن الآثار السلبية لهذا العقار فى فترة الحمل، وهو أمر لا أساس له من الصحة ففى بعض الحالات قد ينصح بتناول الكورتيزون للمساعدة على نمو الجنين فى حالة زيادة فرص الولادة المبكرة لدى المرأة.>وينصح أبو النجا القارئة بضرورة استشارة الطبيب المعالج لحساسية الصدر بجانب الطبيب المتابع للحمل والتنسيق فيما بينهما، على الجرعات المناسبة من العلاج، بما يتلاءم مع الحالة الصحية للمرأة وعمر الحمل.