أرسلت قارئة 22 عامًا تسأل: أعانى من الإصابة بضعف شهية مزمن منذ مرحلة المراهقة، فما الأسباب؟

ويجيب الدكتور محمد عبد الفتاح، أخصائى الرعاية بمستشفى أبو الريش الجامعى، مؤكدًا أهمية اكتشاف الإصابة باضطرابات الطعام فى سن مبكرة وعدم إهمال علاجها قبل أن تصبح عادة غذائية تلازم المريض طوال حياته.

أسباب الإصابة بضعف الشهية المزمن

ويوضح عبد الفتاح للسائلة بعض أسباب الإصابة بضعف الشهية المزمن، فالعامل النفسى واضطرابات المراهقة أحد أهم أسباب الإصابة بضعف الشهية المزمن، والرغبة المرضية فى إنقاص الوزن المرتبطة بشكل كبير بمرحلة المراهقة، إضافة إلى الإصابة باضطرابات معوية، أو الإصابة بخلل شديد فى هرمون الغدة الدرقية المسئولة عن الشهية، أو الإصابة بالسمنة المفرطة فى مرحلة الطفولة والمراهقة، أو الاصابة ببعض الاضطرابات النفسية والعصبية التى تعكس عدم رضاء المريض عن نفسه وقوامه، جميعها أسباب محتملة للإصابة بضعف الشهية.

ويشدد أخصائى الباطنة والسكر على المريضة بتعجيل العرض على مختص جهاز هضمى وباطنى، وأخصائى تغذية للكشف عن السبب العضوى أو النفسى وراء الإصابة بضعف الشهية المزمن، وعلاج مضاعفاته إن وجدت ومحاولة تغيير العادات الغذائية اليومية.

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