أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

آلاف الإسرائيليات يتظاهرن من أجل الوصول لاتفاق سلام مع الفلسطينيين

Google+ Print
آلاف الإسرائيليات يتظاهرن من أجل الوصول لاتفاق سلام مع الفلسطينيين آلاف الإسرائيليات يتظاهرن من أجل الوصول لاتفاق سلام مع الفلسطينيين
تجمعت آلاف الإسرائيليات من يهود وعرب اليوم الأربعاء أمام الكنيست لمطالبة المقبلة التى ستنتخب إثر اقتراع 17 مارس، بأن تضع التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين فى صلب أولوياتها.

ورغم تساقط الأمطار فإن أعضاء حركة "النساء من أجل السلام" "ويمن ويج بيس" التى تأسست بعد حرب الصيف الماضى على غزة، تجمعن على مسافة مئات الأمتار من مقر البرلمان فى القدس المحتلة للاستماع إلى خطابات "بديلة" للكلمة التى القاها أمس نتنياهو أمام الكونجرس الأمريكى حول إيران.

ورفعت النساء يافطات كتب عليها "نصوت لاتفاق سلام" و"نختار الحياة"، وقالت متظاهرة وتدعى اريت كينان "قبل أسبوعين من الانتخابات لم نسمع بعد أى خطاب عن وضع النزاع الإسرائيلى-الفلسطينى، لم يعط أى مرشح ردا واضحا حول هذا الموضوع".

وأضافت وسط تصفيق "هذا يكفى لقد عانينا كثيرا من الحروب، بيننا شابات وأمهات وجدات يقمن بتربية أولاد سيصبحون الجيل الجديد من الجنود الذين سيحاربون ونقول كفى!".

والمنظمة التى تقول إنها مستقلة عن الأحزاب السياسية تعد سبعة آلاف من اليهود والعرب، وبين المتظاهرات غالبية من العلمانيات وأيضا متدينات وعشرات من العربيات الإسرائيليات.

وقالت حاموتال جورى وهى أم لولدين "يتحدثون دائما عن إيران ويخيفوننا دائما من دون أن يقدموا لنا الحلول" فى إشارة إلى تحذيرات نتنياهو المتكررة من برنامج إيران النووى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا