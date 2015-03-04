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صحيفة عكاظ : 6 سعوديين يقفون خلف اختطاف الدبلوماسى عبد الله الخالدى

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صحيفة عكاظ : 6 سعوديين يقفون خلف اختطاف الدبلوماسى عبد الله الخالدى صحيفة عكاظ : 6 سعوديين يقفون خلف اختطاف الدبلوماسى عبد الله الخالدى
قالت صحيفة عكاظ إن ستة سعوديين يقفون خلف اختطاف القاعدة لدبلوماسى سعودى فى اليمن والذى أطلق سراحه هذا الأسبوع بعد ثلاث سنوات من الأسر.

وذكرت عكاظ اليوم الأربعاء أن المتشددين الستة هم على قائمة أكثر الأشخاص الإرهابيين المطلوبين فى المملكة ولكنها لم تحدد أسماءهم.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسئولين امنيين لم تكشف هويتهم أن عملية الخطف تمت بأوامر مباشرة من قائد القاعدة فى اليمن ناصر الوحيشى الذى كان أبرز مساعدى أسامة بن لادن فى أفغانستان.

وكان الدبلوماسى عبد الله الخالدى قد اختطف فى مارس 2012 من أمام منزله فى مدينة عدن الساحلية الجنوبية، حيث كان يعمل نائبا للقنصل فى البعثة السعودية.

وتم إطلاق سراحه يوم الاثنين، رغم أن المملكة لم تكشف كيف تمكنت أجهزة المخابرات لديها من إطلاق سراحه.

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مصر 365

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