ليبيا توجه نداء عاجلا للأمم المتحدة لرفع الحظر عن الأسلحة

وجهت ليبيا نداء عاجلا إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة أن يرفع حظرا عن الأسلحة رفعا كاملا أو يسمح باستثناءات حتى يتسنى لجيشها أن يقاتل التهديد المتزايد لجماعة "داعش" والجماعات المتشددة الأخرى.

وجاء النداء اليوم الأربعاء قبل يوم من استئناف المحادثات بين الفصائل المتحاربة، فى المغرب، وقال مبعوث للأمم المتحدة إن الحوار سيتم استئنافه الأسبوع المقبل مع عقد اجتماعات فى الجزائر وبروكسل.

وليبيا منقسمة بشدة بين حكومتين متنافستين، واحدة مدعومة من الغرب والأخرى مدعومة من الجماعات المتطرفة.

ويقول بعض اعضاء المجلس أن ليبيا يجب أن تكون لها حكومة وحدة وطنية قبل أن تحصل البلاد التى تعمها الفوضى على المزيد من الأسلحة.

وذكر المندوب الليبى أن شعبه يشعر أن المجتمع الدولى خذلهم وأنه لا يمكنهم القتال بدون أسلحة.