الجبورى: العراق يتطلع لدور أكبر لتركيا ضد "داعش" فى التسليح والتدريب

أعرب رئيس مجلس النواب العراقى د. سليم الجبورى عن تطلع العراق لدور أكبر فى ظل الظرف الراهن من الدول الصديقة والشقيقة وفى مقدمتها تركيا.

وقال الجبوري- خلال استقباله فى بغداد اليوم/الأربعاء/ وزير الدفاع التركى عصمت يلمز والوفد المرافق له- إن العراق يخوض حربا ضد قوى الإرهاب والتطرف بالانابة عن العالم أجمع وهو ما يستدعى تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة فى هذا الإطار.

تم خلال اللقاء بحث الالية التى يمكن من خلالها ان تقدم الحكومة التركية الدعم اللازم للعراق فى حربه على الإرهاب وتنظيم(داعش)، لاسيما فى مجالى التسليح والتدريب.

من جانبه، أكد وزير الدفاع التركى وقوف بلاده التام مع العراق، وقال:إن تركيا لن تتوانى فى تقديم كل ما من شأنه دعم ومساندة العراق فى كافة المجالات وعلى وجه الخصوص فى مجالى التدريب والتسليح.

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