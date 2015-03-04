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مباحث التموين تحرر 36 محضرا وتضبط سلعا غذائية منتهية الصلاحية بأسيوط

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مباحث التموين تحرر 36 محضرا وتضبط سلعا غذائية منتهية الصلاحية بأسيوط مباحث التموين تحرر 36 محضرا وتضبط سلعا غذائية منتهية الصلاحية بأسيوط
شنت مديرية ، بالتعاون مع مباحث التموين وشرطة المرافق، حملة مكبرة بأسيوط على المخابز والمطاعم لإحكام الرقابة وضبط المخالفات التموينية والاتجار فى السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء، وضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية .

وخلال الحملة تم تحرير 36 محضرا متنوعا من بينها 13 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و7 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار و13 محضرا لعدم حمل شهادة صحية ومحضرين تصرف فى عدد 4 شيكارة دقيق .

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا الوقائع واعترفوا بصحتها، وتم التحفظ على المضبوطات، تحت تصرف النيابة .

كما نسب للمتهمين مخالفة القانون رقم 109 لسنة 1980 م والقانون 102 لسنة 2011 م، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والعرض على النيابة العامة .

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مصر 365

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