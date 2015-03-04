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ضبط 7 أطنان من الهياكل والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمى بالمطرية

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تمكنت حملة مكثفة من إدارة التفتيش المركزى بمديرية الطب البيطرى بالقاهرة، بالاشتراك مع أطباء المجازر والتفتيش، من ضبط حوالى 7 أطنان من الهياكل والدواجن وأرجل ورءوس وجلد الدجاج، غير الصالحة للاستهلاك الآدمى بمنطقة المطرية.

وأوضح الدكتور أحمد نبيل، طبيب بمديرية الطب البيطرى بمحافظة القاهرة، أنهم ضبطوا الفراخ الفاسدة بالاشتراك مع مباحث ، مشيرًا إلى أنهم حرروا المحاضر اللازمة بقسم المطرية، وإعدام كامل الكمية بالطريقة الصحية والآمنة فى المحرقة، بعد استصدار تأشيرة النيابة بإعدام المضبوطات.

وكانت الحملات بتكليف من مدير الصحة العامة، والمجازر ووكيل الوزارة الدكتور السيد عبيد والدكتور عادل عزيز، والدكتور ياسر طنطاوى، والدكتور إلهام صابر، والدكتورة عزة فهمى، والدكتورة فاتن وصفى، والدكتور شريف شوقى.

هياكل ودواجن غير صالحة للاستخدام- 2015-02 - اليوم السابع
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هياكل ودواجن غير صالحة للاستخدام
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الطب البيطرى ضبط 7 أطنان من الفراخ غير الصالحة للاستهلاك- 2015-02 - اليوم السابع
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الطب البيطرى ضبط 7 أطنان من الفراخ غير الصالحة للاستهلاك
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جانب من المضبوطات- 2015-02 - اليوم السابع
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جانب من المضبوطات
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أرجل الدواجن المضبوطة قبل فرمها للاستهلاك بالمحلات- 2015-02 - اليوم السابع
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أرجل الدواجن المضبوطة قبل فرمها للاستهلاك بالمحلات
>

الطب البيطرى أعدم المضبوطات بالطريقة الصحية والآمنة فى المحرقة- 2015-02 - اليوم السابع
>

الطب البيطرى أعدم المضبوطات بالطريقة الصحية والآمنة فى المحرقة

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