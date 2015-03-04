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مصرع شاب تحت عجلات قطار بإدفو

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مصرع شاب تحت عجلات قطار بإدفو مصرع شاب تحت عجلات قطار بإدفو
لقى شاب مصرعه تحت عجلات قطار بإدفو شمال أسوان أثناء محاولة الشاب النزول من القطار حال تحركه. وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة بعد تسليمها لذويها.

كان قد تلقت الأجهزة الأمنية بأسوان إخطارًا بالواقعة وكشفت التحريات المبدئية أن الشاب ويدعى (عباس. م) 19 سنة، لقى مصرعه على الفور ناحية الطوناب دائرة مركز إدفو أثناء وقوفه على باب أحد القطارات التى كان يستقلها؛ حيث اختل توازنه وهو يحاول القفز من القطار أثناء سيره وسقط على القضبان ليلقى مصرعه على الفور وعدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث. تحرر محضر شرطى بالواقعة وأخطرت نيابة المركز للتحقيق فى ملابسات وظروف الواقعة.

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مصر 365