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مجموعة "اتصالات" تكثف جهودها حول هوية رقمية أكثر أمناً

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مجموعة "اتصالات" تكثف جهودها حول هوية رقمية أكثر أمناً مجموعة "اتصالات" تكثف جهودها حول هوية رقمية أكثر أمناً
أعلنت مجموعة "اتصالات" عن دخولها فى شراكة استراتيجية مع كل من "إريكسون" وموقع "سوق دوت كوم"، فى خطوة تسعى من خلالها إلى تمكين الخصوصية الإلكترونية الآمنة على المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف المتحركة للعملاء فى المنطقة.

كما فعلت الشركة خدمة"موبايلكونكت"عبر معظم عمليات "اتصالات"الدولية، وذلك بالتعاون مع موقع "سوق دوت كوم"، الذى سيعمل من جانبه على تقديم الخدمة عبر بوابته الإلكترونية.

وتعليقاً على حماية الخصوصية الإلكترونية لعملائها، قال خليفة الشامسى، الرئيس التنفيذى لوحدة الخدمات الرقمية فى مجموعة "اتصالات"، "سيصبح رقم الهاتف المتحرك بدءاً من إدارة تسجيل الدخول إلى المواقع الإلكترونية وصولاً إلى التوقيع الرقمى هوية رقمية آمنة، حيث بات كل مستخدمو الهواتف المتحركة يتمتعون بهوية هاتف محمول عالميا، وذلك فى الوقت الذى يبذل فيه مشغلو الهواتف المحمولة جهوداً حثيثة وأكثر من أى وقت مضى من أجل استخدام هذه الهوية الرقمية فى توفير قائمة طويلة من الخدمات المتقدمة والمبتكرة.

وتعمل خدمة"موبايلكونكت" وعلى أساس يومى على تحديث وتأمين حماية المنصات الرقمية المتنوعة التى يستخدمها العملاء، ابتداء من التسوق الإلكترونى إلى خدمات الإلكترونية المتقدمة وبما يسهم فى توفير تجربة مميزة للعملاء".

من جانبها، قالت رافية إبراهيم رئيس شركة إريكسون الشرق الأوسط وشرق إفريقيا، " تأتى شراكتنا مع اتصالات اليوم لتشكل خطوة مهمة نحو التصدى لمختلف التحديات التى يواجهها العملاء أثناء استخدامهم خدمات موبايل كونكت حيث ستوفر تقنيتنا المبتكرة للعملاء، الراحة، والأمان، والخصوصية، وحماية هوياتهم الرقمية، وبالشكل الذى يسهم فى جعل استخدامهم للخدمات الرقمية أسهل وأكثر سرعة وأمنا".


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