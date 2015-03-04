وزير الصناعة: قانون الاستثمار الجديد خرج بعد "ولادة متعسرة"

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن قانون الاستثمار الذى وافق عليه مجلس الوزراء، جاء بمشاركة مجتمعية بين كافة الأطراف المعنية بالقانون، ولجنة الإصلاح التشريعى التى تضم صفوة القانونيين والمتخصصين، واصفاً خروج القانون للنور بـأنه أشبه بحالة "الولادة المتعسرة".

وقال وزير الصناعة، فى تصريحات له، أن الحكومة راعت أثناء إعداد قانون الاستثمار الجديد كافة التوازنات والمصلحة العامة للبلاد، مشيراً إلى أن القانون نص على وضع حوافز كبيرة للمناطق النائية، وتناول الأراضى الصناعية بشكل مريح للغاية.

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