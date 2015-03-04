الداخلية: نستبعد وجود شبهة جنائية فى حريق قاعة المؤتمرات

قال اللواء هانى عبد اللطيف، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن الحديث عن احتمالات أن يكون حادث حريق قاعة المؤتمرات جنائيا أو إرهابيا "مستبعدة"، خاصة أن الواقعة كانت الواحدة ظهراً.

وأضاف عبد اللطيف خلال تصريحات تليفزيونية، أن التحريات الأولية عن حادث حريق مركز المؤتمرات بأرض المعارض، تشير إلى أن أول من كشف الحادث وتعامل معه هو أحد العاملين ومسئول الإطفاء الذاتى داخل المركز، حيث تلقى إنذارا من موقع رقم 14 على اللوحة وانتقل إليه فوراً، وكان بأحد المكاتب الخاصة بالدور العلوى، حيث امتدت النيران من خلال التكييف المركزى إلى بعض القاعات.

وأوضح أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق، وتحجيم الخسائر، مشيراً إلى أنه يجب الانتظار بدون قلق النتائج النهائية لتحقيقات النيابة.