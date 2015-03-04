أخبار عاجلة

فيديو| رمضان لمغتصب «طفلة البامبرز»: «الشيطان استقال وسافر من منطقتكم» -
طرح سلع غذائية مخفضة الأسعار في دمياط -
فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة» -
قابيل: صناعة الغزل والنسيج على رأس أولويات الوزارة -
لإصدار قرار ندب «منعدم».. خصم 10 أيام من مسؤولين بالأوقاف -
فيديو| موسى: «الإخوان جالهم سعار بعد لقاء ترامب والسيسي» -
«النصر للملاحات» تستهدف مبيعات بقيمة 144 مليون جنيه خلال 2016 - 2017 -
«الوفد»: لقاء السيسي وترامب سينعكس على تسوية أزمات المنطقة -
إسرائيل تستعين بـ«معتز عبد الفتاح» للدفاع عن نفسها: «العرب قتلوا مليون عربي» -
حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الداخلية: نستبعد وجود شبهة جنائية فى حريق قاعة المؤتمرات

Google+ Print
الداخلية: نستبعد وجود شبهة جنائية فى حريق قاعة المؤتمرات الداخلية: نستبعد وجود شبهة جنائية فى حريق قاعة المؤتمرات
قال اللواء هانى عبد اللطيف، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن الحديث عن احتمالات أن يكون حادث حريق قاعة المؤتمرات جنائيا أو إرهابيا "مستبعدة"، خاصة أن الواقعة كانت الواحدة ظهراً.

وأضاف عبد اللطيف خلال تصريحات تليفزيونية، أن التحريات الأولية عن حادث حريق مركز المؤتمرات بأرض المعارض، تشير إلى أن أول من كشف الحادث وتعامل معه هو أحد العاملين ومسئول الإطفاء الذاتى داخل المركز، حيث تلقى إنذارا من موقع رقم 14 على اللوحة وانتقل إليه فوراً، وكان بأحد المكاتب الخاصة بالدور العلوى، حيث امتدت النيران من خلال التكييف المركزى إلى بعض القاعات.

وأوضح أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق، وتحجيم الخسائر، مشيراً إلى أنه يجب الانتظار بدون قلق النتائج النهائية لتحقيقات النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365