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القبض على اثنين من عناصر الإرهابية خلال مظاهرة بجامعة كفر الشيخ

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القبض على اثنين من عناصر الإرهابية خلال مظاهرة بجامعة كفر الشيخ القبض على اثنين من عناصر الإرهابية خلال مظاهرة بجامعة كفر الشيخ
ألقى الأمن الإدارى بجامعة كفر الشيخ اليوم، الأربعاء، القبض على كل من "أحمد.ع" طالب بجامعة الأزهر، و"هانى. ع" خريج جامعة كفر الشيخ، ويحمل كارنيه للعام قبل الماضى، أثناء اشتراكهما فى مظاهرة أمام كلية الهندسة داخل حرم الجامعة، وتم تسليمهما إلى قسم شرطة كفر الشيخ، وذلك تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة.

وبفحص الهاتف المحمول الخاص بطالب جامعة الأزهر، وجدت به صور وفيديوهات لأشخاص تحمل علامة رابعة، مرددين لشعارات معادية للنظام والدولة وتعرقل سير العملية التعليمية.
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