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القضاء العسكرى بالدقهلية يؤجل محاكمة 7 طلاب إلى 10 مارس

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القضاء العسكرى بالدقهلية يؤجل محاكمة 7 طلاب إلى 10 مارس القضاء العسكرى بالدقهلية يؤجل محاكمة 7 طلاب إلى 10 مارس
قررت المحكمة العسكرية بالمنصورة، اليوم، تأجيل محاكمة 7 طلاب بجامعة المنصورة لجلسة 10 مارس لاستكمال المرافعة.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على إسراء ماهر أحمد كلية العلوم، والسعيد عادل رزق كلية الحقوق، ومحمد أحمد عبد الحميد، وعبد الله سلامة المرسى، وأحمد حسام الدين "كلية الهندسة"، ومحمود بكر "كلية التجارة"، وأحمد محمد صابر العشرى "كلية التربية"، عقب قيامهم بتظاهرة بدون ترخيص بداية مطلع العام الدراسى الحالى بجامعة المنصورة، وبحوزتهم عبوات بها مواد متفجرة محلية الصنع وبنزين، وكتب تحوى الفكر المتطرف ومنشورات تحريضية ضد قوات الجيش والشرطة وأسلحة.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم التظاهر بدون تصريح والانضمام لجماعة إرهابية، وحيازة أسلحة والتعدى على الممتلكات وإثارة الشغب والعنف بالجامعة، والإخلال بالأمن العام والسلم الاجتماعى.

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مصر 365