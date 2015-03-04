إصابة 10 من قوة أمنية بحادثى انقلاب سيارتين بوسط سيناء

>أصيب اليوم 5 من قوة أمنية فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولى بمنطقة وسط سيناء.

وقال مصدر أمنى إن الحادث وقع على طريق"الاسماعيلية-الجفجافة"، وأسفر عن إصابة كل من أشرف جمال سليم، وحسام حسن رمضان، ومصطفى عونى عبد الله، وعبد القادر محمد عبد الحميد، وخالد نيازى السيد، بكسور وجروح وسحجات متفرقة بانحاء الجسد.

تم نقل المصابين لتلقى العلاج بمستشفى الجلاء العسكرى بالاسماعيلية، واخطرت الجهات المعنية للتحقيق.

كما أعلن مصدر أمنى بشمال سيناء عن تفاصيل انقلاب سيارة ترحيلات على طريق العريش القنطرة، موضحًا ان ضابط و4 من افراد الشرطة اصيبوا جراء انقلاب السيارة وهم كلا من الملازم: سيد عبد العزيز سالم، بسحجات وكدمات، وامين الشرطة، عبد الحميد عبد العزيز عبد الحميد، باشتباه ما بعد الارتجاج، و3 أفراد شرطة. تم نقل المصابين لتلقى العلاج بمستشفى بئر العبد المركزي، وتم تأمين نقل المرحلين.