محلب يتفقد آثار حريق قاعة المؤتمرات بمدينة نصر

تفقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، قاعة المؤتمرات التى شهدت اندلاع حريق اليوم الأربعاء.

وجاءت جولة محلب التفقدية بقاعة المؤتمرات بعدما أنهى كلمته بمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة.

وكان اللواء هانى عبد اللطيف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية، كشف أن رجال الحماية المدنية بذلوا جهودا ضخمة حتى تمكنوا من السيطرة على الحريق الهائل الذى شبّ فى قاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر، وإخماد النيران بالتنسيق مع القوات المسلحة التى أرسلت سيارات الحماية المدنية للمساعدة فى سرعة إخماد الحريق.