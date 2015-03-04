أخبار عاجلة

مساء dmc - أسامة كمال :إعلان أمريكا إن مصر دولة آمنة على عكس تركيا ومصر لن تتقدم إلا بالإقتصاد -
كأس البرتغال: توقعات أداء فريقي تشافيس وفيتوريا جيماريش قبل لقاء إياب نصف نهائي كأس البرتغال -
حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو» -
طائرة الجيش تقصي الأهلي لملاقاة الزمالك في نهائي الكأس -
كأس البرتغال: تشافيس يسعى لكسر عقدة جيماريش -
خاص مع سيف: أحمد مجاهد .. فيلسوف الجبلاية يفتح جعبته -
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
خاص مع سيف: الحلقة الكاملة - الثلاثاء 04 إبريل 2017 -
حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محلب يتفقد آثار حريق قاعة المؤتمرات بمدينة نصر

Google+ Print
محلب يتفقد آثار حريق قاعة المؤتمرات بمدينة نصر محلب يتفقد آثار حريق قاعة المؤتمرات بمدينة نصر
تفقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، قاعة المؤتمرات التى شهدت اندلاع حريق اليوم الأربعاء.

وجاءت جولة محلب التفقدية بقاعة المؤتمرات بعدما أنهى كلمته بمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة.

وكان اللواء هانى عبد اللطيف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية، كشف أن رجال الحماية المدنية بذلوا جهودا ضخمة حتى تمكنوا من السيطرة على الحريق الهائل الذى شبّ فى قاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر، وإخماد النيران بالتنسيق مع القوات المسلحة التى أرسلت سيارات الحماية المدنية للمساعدة فى سرعة إخماد الحريق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365