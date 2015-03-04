بالفيديو.. داعشى «مخدر» قبل تفجير نفسه: الحور العين فى انتظارى

نشر تنظيم داعش فى ليبيا مقطع فيديو جديد لأبى طلحة التونسى احد عناصر التنظيم فى ليبيا.

وبين المقطع ابا طلحة وهو يستعد لتنفيذ عملية انتحارية فى مدينة بنغازى وبالتحديد فى منطقة الليثى و تحيط به المتفجرات والصواريخ، ويظهر أبى طلحة بعينين دامعتين وبصوت منخفض يتكلم وكأنه ثمل أو مخدر، حسبما ذكر موقع “القدس”.

ووجه الارهابى كلمات الى والديه يدعوهما الى الصبر ويبايع من جديد من أسماه بالخليفة أبو بكر البغدادى القرشي، مضيفا الحور العين فى انتظاري.

وبين الفيديو الذى تم حذفه فيما بعد من موقع اليوتيوب بسبب محتواه العنيف، عملية الانفجار التى هزت أركان المدينة.

وتجدر الاشارة الى أن المتأمل فى الفيديو يتبين له أن المتكلم يتحدث وكأنه ثمل وهو ما يطرح عدة تساؤلات بخصوص كيفية اقدام شخص على تفجير نفسه بهذه السهولة لولا اعتماد مخدر ما لذلك.