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حماس: ملتزمون بإجراء الانتخابات التشريعية وأبو مازن هو المعطل لها

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حماس: ملتزمون بإجراء الانتخابات التشريعية وأبو مازن هو المعطل لها حماس: ملتزمون بإجراء الانتخابات التشريعية وأبو مازن هو المعطل لها
قالت حركة "حماس" إنها ملتزمة بإجراء الانتخابات فى سياق تنفيذ اتفاق المصالحة، مؤكدة أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس هو الذى يعطل إجراءها.

وقالت الحركة فى بيان صحفى صادر على لسان المتحدث الإعلامى لحماس الدكتور سامى أبو زهرى: "إن اتفاق الشاطئ نص على أن يُصدر عباس مع مرسوم تشكيل مرسومًا آخر حول تحديد موعد الانتخابات، لكنه لم يلتزم بذلك ولم ينفذ أى من بنود اتفاق المصالحة وهو ما يجعل من المستهجن مطالبة حماس بورقة رسمية رغم وضوح اتفاق الشاطئ الذى لم يلتزم به عباس أصلاً كما يجزم أن الجدية لا زالت غير متوفرة لدى عباس لتنفيذ اتفاق المصالحة ولا إجراء الانتخابات".

وأضاف: "إن إعلام عباس بأن إعادة إعمار غزة مرهون بممارسة حكومة الوفاق مهامها فى غزة يمثل اعترافاً بأن عباس هو المسئول عن تعطيل الإعمار بهدف فرض شروط جديدة على حماس علماً بأن الحكومة ترفض ممارسة مهامها وترفض التواصل مع موظفيها فى غزة".

وكان الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن أكد أنه سيصدر مرسوم الانتخابات حال موافقة حركة "حماس" عليها رسميا ، وإرسال موافقة مكتوبة من جانبها لرئيس لجنة الانتخابات.

وأكد الرئيس محمود عباس أبو مازن خلال اجتماع الدورة السابعة والعشرين للمجلس المركزى فى رام الله، ظهر اليوم الأربعاء ، أن حركة حماس لا تريد الانتخابات التشريعية، طالبها بالموافقة عليها ووعد قائلاً: "غداً سأصدر مرسوما بالانتخابات إذا وافقت حماس رسميا".

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