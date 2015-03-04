تأييد حبس 6 من "ألتراس وايت نايتس" 3 سنوات فى "شغب استاد القاهرة"

قررت هيئة محكمة جنح مستأنف مدينة نصر رفض الاستئناف المُقدم من 6 متهمين من أفراد "ألتراس وايت نايتس" وتأييد حكم حبسهم ثلاث سنوات الصادر ضدهم فى القضية المعروفة بـ"شغب استاد القاهرة".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار رامى عبد الهادى وعضوية المستشارين مصطفى ياسين وشريف عمرو وأمانة سر عربى حسن.

وتضم قائمة المتهمين فى القضية رقم (1128) لسنة 2014 ثان مدينة نصر أسماء "بدر الدين مصطفى محمد، أحمد ضياء الدين عبد السميع، خالد مشرف عبد الوهاب، محمد أحمد حنفى محمود، محمود محمد محمود، محمود أحمد محمود".

وكانت محكمة جنح مدينة نصر قد قضت فى حكم أول درجة بمعاقبة 20 فردا من ألتراس مشجعى نادى الزمالك "ألتراس وايت نايتس" على خلفية اتهامهم بالاشتراك فى أحداث الشغب التى شهدها استاد القاهرة الدولى فى مارس الماضى بالتزامن مع إحدى مباريات فريقهم الأفريقية بالحبس ثلاث سنوات، سنتين عقاباً على التهمة الأولى فى أمر الإحالة وسنة على التهمة الثانية مع كفالة قدرها خمسة آلاف جنيه بالنسبة للاتهام الثانى.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم إثارة الشغب والبلطجة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والتعدى على قوات الأمن وقطع الطريق، وذلك بعد محاولتهم اقتحام ملعب المباراة لحضور مباراة للزمالك بدورى أبطال أفريقيا تحدياً لقرار وزارة الداخلية بإقامة المباراة دون جمهور.