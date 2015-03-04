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استدعاء ضابط تحريات لسماع أقواله حول هتك عرض 3 أطفال بالأزبكية

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استدعاء ضابط تحريات لسماع أقواله حول هتك عرض 3 أطفال بالأزبكية استدعاء ضابط تحريات لسماع أقواله حول هتك عرض 3 أطفال بالأزبكية
أمر محمود مصطفى، وكيل أول نيابة الأزبكية، وبإشراف المستشار محمد حتة رئيس النيابة باستدعاء الضابط المسئول عن التحريات فى واقعة قيام نجل صاحب مطعم بهتك عرض 3 أطفال بالأزبكية.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين تعدوا على الأطفال جنسياً وهتكوا عرضهم أثناء نومهم ليلاً داخل المطعم محل عملهم، فيما أنكر "أ.ك" التهم المنسوبة إليه، وأكد أن نجل صاحب المطعم هو من كان يتعدى جنسيا على الاطفال فأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار "ك.خ" نجل صاحب المطعم.

كانت معلومات سرية قد تلقاها العميد خالد عبد العزير مدير إدارة الأحداث والمقدم عمر فاروق رئيس المباحث تفيد بقيام "كريم.خ" نجل صاحب مطعم بهتك عرض الأطفال الذين يعملون داخل المطعم عقب نومهم داخله، وعلى الفور تم تشكيل قوة قادها النقيب إسماعيل الغنام والملازم أول مصطفى أبو شادى وأحمد زين وعادل إمام، وتم القبض على المتهم الثانى فى القضية ويدعى "أ.ك" و3 أطفال ممن تعرضوا لهتك العرض.

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مصر 365