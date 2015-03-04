وفد من وزارة التنمية المحلية يزور السويس لمتابعة مشروعات الخدمات

استقبل اللواء العربى السروى محافظ السويس بالديوان العام، ظهر اليوم الأربعاء، وفد لجنة التفتيش والمتابعة والرقابة بوزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء أحمد أبو زهرة، وذلك لمتابعة أعمال تنفيذ الخطة الاستثمارية ومشروعات الخدمات بالأحياء والمديريات ومتابعة العمل فى منظومة النظافة ومراكز التكنولوجيا وخدمة المواطنين وأعمال الرصف بالشوارع ومدى تنفيذ القانون على حالات التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة طبقا لقانون 119 والمادة 107 منه بخصوص إزالة التعديات على الأراضى.

وقامة اللجنة بعقد اجتماع بحضور المهندس محمد مرسى السكرتير العام للمحافظة ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات لوضع خطة عمل والمرور على المشرعات التى يتم تنفيذها بالأحياء.

حضر الاجتماع المهندس مختار الخولى مساعد رئيس اللجنة والدكتور علاء فتحى مسئول ملف النظافة والمراكز التكنولوجية باللجنة وهانى محمد ماهر مسئول ملف التعديات ومخالفات البناء وسامية العربى مسئولة ملف تنفيذ الخطة الاستثمارية.

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