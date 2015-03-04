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وزير التخطيط يشارك فى إطلاق خطة مصر للإنتاج والتنمية المستدامة

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وزير التخطيط يشارك فى إطلاق خطة مصر للإنتاج والتنمية المستدامة وزير التخطيط يشارك فى إطلاق خطة مصر للإنتاج والتنمية المستدامة
يشارك الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، اليوم الأربعاء، فى إطلاق محاور خطة العمل الوطنية للإنتاج والاستهلاك المستدام لمصر ضمن برنامج إفريقيا للإنتاج والاستهلاك، أثناء المؤتمر الوزارى لوزراء البيئة الأفارقة المنعقد فى أحد فنادق القاهرة الجديدة.

ومن جانبه، قال وزير البيئة، الدكتور خالد فهمى، فى تصريحات له، على هامش فعاليات مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، إنه سيتم التنسيق مع سكرتارية وزراء البيئة الأفارقة فى نيروبى لإطلاق عدد من التقارير الإقليمية، لمناقشة قضايا النقل المستدام فى إفريقيا، وتغيير المناخ وعلاقته بالوظائف فى إفريقيا واتفاقية كيوتو وعلاقته باتفاقية مونتريال للأوزون وحالة التنوع البيولوجى فى إفريقيا وتقرير عن التعاون الإفريقى الصينى فى مجال البيئة وإدارة المواد الخطرة والنفايات الإلكترونية .


>وزير البيئة يعلن استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة

تقرير الأمم المتحدة للبيئة يوصى بالمشاركة فى صياغة سياسات الاقتصاد الأخضر

البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة: مصر تتلقى دعما لمشروعات الاقتصاد الأخضر
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