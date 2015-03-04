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وزارة التجارة تحظر واردات سلع 361 شركة لمخالفة المواصفات القياسية

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وزارة التجارة تحظر واردات سلع 361 شركة لمخالفة المواصفات القياسية وزارة التجارة تحظر واردات سلع 361 شركة لمخالفة المواصفات القياسية
فرضت وزارة التجارة الحظر على استيراد منتجات 361 شركة فى شهرين، وذلك اعتبارا من بداية العام الجارى من شهر يناير وحتى الآن، وذلك بعد استيرادهم لمنتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، وعدم تقديم الأسباب فى مخالفتهم من السلع الواردة، حيث تم وضع جميع الشركات ضمن قائمة الحظر طبقا للمادة 96 من اللائحة 770 لسنة 2005.

وحصل "اليوم السابع" على قائمة الشركات المحظورة والتى تنوعت فى استيراد مختلف المنتجات ومنها أدوات منزلية، وبطاريات سيارات، ولعب أطفال، وأحذية، وكشاف طوارئ، إضافة إلى منتجات الشنط الحريمى وإطارات الكاوتش، والملابس الجاهزة، وألواح صاج، وأدوات صحية وغيرها.

كما تنوعت مصادر استيراد السلع من المنافذ فى الموانىء المختلفة وتضمنت ميناء الإسكندرية والدخيلة، والعين السخنة، وميناء بورسعيد، إضافة إلى ميناء دمياط وشرق التفريعة.

وتم وضع الشركات ضمن القائمة المحظورة بعد انذارها فى استيراد الشحنة الاولى المخالفة للمواصفات القياسية والتى تتخذ ضدها وزراه التجارة قرارا إما بإعدام جميع السلع القادمة فى الحاويات ، أو عودتها مرة أخرى إلى الدول المستوردة منها.

وتتبع جميع السلع المستوردة فى الكشف عنها مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية وفى بعض السلع يتم تطبيق المواصفات القياسية العالمية والتى تطبقها .

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مصر 365

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