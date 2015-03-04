"التعليم" ترجئ خصم بدل الاعتماد من معلمى الغربية المتعاقدين

استجابة لما نشرته "اليوم السابع" من تضرر المعلمين المتعاقدين من خصم بدل الاعتماد، أكدت وزارة التربية والتعليم، أن منى رفاعى، معاون وزير التربية والتعليم لمديريات الوجه البحرى، زارت محافظة الغربية، لبحث الشكوى المقدمة من عدد من المعلمين الذين تم تثبيتهم وفقاً للقرار الوزارى رقم 93 بتاريخ 2/3/2014، بشأن خصم بدل الاعتماد الذى تم صرفه فى المدة من 1/4/2014 إلى 31/10/2014 بدايةً من شهر فبراير 2015 حتى آخر يونيو.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، فى بيان لها، أن معاون الوزير قابله المهندس سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية، وأحمد فكرى طه مدير مديرية التربية والعليم بالمحافظة، لبحث الشكوى، لافتة إلى أن المحافظ وافق على إرجاء الخصم ومخاطبة لجنة الفتوى ووزارة المالية فى هذا الشأن.

وكانت "اليوم السابع" قد نشرت خبرا بتاريخ 26 فبراير الماضى، عن تضرر المعلمين من خصم بدل الاعتماد، وقال الخبر نصا "تقدم عدد من معلمى الغربية المتعاقدين بشكاوى واستغاثات عاجلة لمحافظ الغربية، تضرروا فيها من قرار أحمد فكرى طه، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والذى تضمن خصم 145 جنيها من راتب المتعاقدين الذين تم تثبيتهم فى أول 2014 بدءا من شهر فبراير 2015 حتى شهر يونيو 2015.

وأكد عبد الفتاح عوكل، المسئول الإعلامى لاتحاد معلمى الغربية ضد الفساد، أن الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم أصدر القرار رقم 93 الصادر بتاريخ 2/3/2014، وتضمن نصا بتثبيت المتعاقدين من دفعة 1/10/2011، وبناءً عليه وافق اللواء محمد نعيم محافظ الغربية السابق، وأصدر قرار التعيين برقم 661 الصادر بتاريخ 27/3/2014، لاتخاذ إجراء التعيين لعدد "5175" بالغربية، مع صرف بدل الاعتماد المقرر لهم بدءا من الشهر التالى وهو إبريل 2014، وتم صرف البدل لعدة شهور.

وأضاف أنه بعدها فوجئ المعلمون بفاكس صادر من المديرية لجميع الإدارات، باعتبار أن هذا القرار ليس قرار تعيين، وبناء عليه خصم 145 بأثر رجعى ممن تم الصرف لهم حتى اعتماد بند الزيادة من وزارة المالية.