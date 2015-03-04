"التفاح" يقى من سرطان الثدى وتصلب الشرايين ويقلل فرص الإصابة بالسكر

التفاح من أفضل أنواع الفواكه، ويمتاز بتنوع ألوانه ومذاقه وفوائده.

وعن أهم الفوائد التى نحصل عليها من تناول التفاح، يوضحها لنا الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة، فى عدة نقاط.

فوائد التفاح

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السلمون والرمان والتفاح أفضل الأغذية المفيدة لمرضى القلب السبت، 14 فبراير 2015 - 09:08 م

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> 1- يقلل من فرص الإصابة ببعض أنواع الأورام وخاصة أورام الثدى والقولون .>2- خيار جيد لفقدان الوزن الزائد، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف، التى تمنح الشعور بالشبع، مقابل احتوائه على نسب قليلة من السعرات الحرارية.>3- يساعد التفاح على خفض نسبة الكوليسترول الضار، وزيادة نسبة الكوليسترول النافع بالجسم.>4 - يعمل على حماية القلب والشرايين ويقى من تصلب الشرايين .>5- يساعد على علاج حالات الإمساك، ويحسن من عمل الأمعاء وانتظامها .>6- يحتوى التفاح على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والتى تعمل على حماية الخلايا وتقى من تسرطنها .>6- يحد من فرص الإصابة بمرض السكر، وخاصة فى الحالات التى تعانى من الإصابة بالمرض نتيجة لأسباب وراثية، كما يعد طعاما جيدا لمرضى السكر.