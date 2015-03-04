"التفاح" يقى من سرطان الثدى وتصلب الشرايين ويقلل فرص الإصابة بالسكر

التفاح من أفضل أنواع الفواكه، ويمتاز بتنوع ألوانه ومذاقه وفوائده.إعلان - Ads إعلان - Ads
> 1- يقلل من فرص الإصابة ببعض أنواع الأورام وخاصة أورام الثدى والقولون .
>2- خيار جيد لفقدان الوزن الزائد، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف، التى تمنح الشعور بالشبع، مقابل احتوائه على نسب قليلة من السعرات الحرارية.
>3- يساعد التفاح على خفض نسبة الكوليسترول الضار، وزيادة نسبة الكوليسترول النافع بالجسم.
>4 - يعمل على حماية القلب والشرايين ويقى من تصلب الشرايين .
>5- يساعد على علاج حالات الإمساك، ويحسن من عمل الأمعاء وانتظامها .
>6- يحتوى التفاح على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والتى تعمل على حماية الخلايا وتقى من تسرطنها .
>6- يحد من فرص الإصابة بمرض السكر، وخاصة فى الحالات التى تعانى من الإصابة بالمرض نتيجة لأسباب وراثية، كما يعد طعاما جيدا لمرضى السكر.
>السلمون والرمان والتفاح أفضل الأغذية المفيدة لمرضى القلب السبت، 14 فبراير 2015 - 09:08 م
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وعن أهم الفوائد التى نحصل عليها من تناول التفاح، يوضحها لنا الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة، فى عدة نقاط.
فوائد التفاح
> 1- يقلل من فرص الإصابة ببعض أنواع الأورام وخاصة أورام الثدى والقولون .
>2- خيار جيد لفقدان الوزن الزائد، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف، التى تمنح الشعور بالشبع، مقابل احتوائه على نسب قليلة من السعرات الحرارية.
>3- يساعد التفاح على خفض نسبة الكوليسترول الضار، وزيادة نسبة الكوليسترول النافع بالجسم.
>4 - يعمل على حماية القلب والشرايين ويقى من تصلب الشرايين .
>5- يساعد على علاج حالات الإمساك، ويحسن من عمل الأمعاء وانتظامها .
>6- يحتوى التفاح على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والتى تعمل على حماية الخلايا وتقى من تسرطنها .
>6- يحد من فرص الإصابة بمرض السكر، وخاصة فى الحالات التى تعانى من الإصابة بالمرض نتيجة لأسباب وراثية، كما يعد طعاما جيدا لمرضى السكر.
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>السلمون والرمان والتفاح أفضل الأغذية المفيدة لمرضى القلب السبت، 14 فبراير 2015 - 09:08 م
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