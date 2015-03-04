مصرع وإصابة 6 من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة على طريق "سوهاج- البحر الأحمر"

لقيت سيدتان مصرعهما وأصيب 4 أشخاص آخرون- جميعهم من أسرة واحدة- بجروح متفرقة وكسور فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق "سوهاج- البحر الأحمر" بدائرة مركز أخميم.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا بانقلاب سيارة ملاكى أسوان قيادة "بدوى أحمد 47 عاما" أثناء سيرها على طريق "سوهاج - البحر الأحمر" بمنطقة الكيلو 70 بدائرة مركز أخميم.

وتبين من المعاينة والتحريات، أن الحادث وقع بسبب اختلال عجلة القيادة فى يد قائد السيارة إثر انفجار الإطار الأمامى الأيسر وقد نتج عن الحادث مصرع ثريا محمد على (35 عاما - ربة منزل ) وجيهان محمود على ( 34 عاما - ربة منزل ) وتم نقلهما إلى مستشفى أخميم المركزى وإصابة قائد السيارة ونجله 5 سنوات وشقيقة المتوفية الأولى 20 عاما ونجلتها "عام ونصف" بإصابات متفرقة وجروح وكسور وجميعهم من أسرة واحدة ويقيمون بمركز كوم أمبو بأسوان.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى وتم رفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق.. وتحرر بالحادث المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع وإصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى فى المنيا

>

إصابة 8 أفراد أمن إثر انقلاب سيارة شرطة أثناء مطاردة مسلح بالبحيرة

>