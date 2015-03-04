فصائل فلسطينية فى بيروت: مخيمات اللاجئين لن تكون ممرا لاستهداف أمن لبنان

أكدت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية فى لبنان أن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين لن تكون ممرا أو مقرا لاستهداف أمن واستقرار لبنان وسلمه الأهلى، وأن جميع القضايا الأمنية يجرى معالجتها فلسطينيا، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والسياسية اللبنانية.

وجددت الفصائل فى اجتماعها الدورى اليوم فى سفارة فلسطين فى بيروت، التأكيد على الحرص اللامتناهى لترسيخ الأمن والاستقرار فى كافة المخيمات الفلسطينية فى لبنان، خصوصا فى مخيم عين الحلوة "كبرى المخيمات الفلسطينية فى لبنان".

وأعربت عن دعمها للقوة الأمنية المشتركة فى مخيم عين الحلوة، والعمل على تعزيز وتطوير دورها، على أن يتم لاحقا تعميم هذا النموذج على باقى المخيمات الفلسطينية وفق مقتضيات الظروف والأولويات.

>