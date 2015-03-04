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الطيران العراقى يقتل 35 إرهابيا نتيجة قصف جوى بمنطقة الكرمة غربى بغداد

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الطيران العراقى يقتل 35 إرهابيا نتيجة قصف جوى بمنطقة الكرمة غربى بغداد الطيران العراقى يقتل 35 إرهابيا نتيجة قصف جوى بمنطقة الكرمة غربى بغداد
قتل طيران القوة الجوية العراقى الثلاثاء 35 إرهابيا نتيجة قصف جوى استهدف أربعة مقار بمنطقة الكرمة غربى بغداد.

وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد أمس أن الفوج الاول فى اللواء "60" تكن من تفكيك 5 عبوات ناسفة، وضبط عدد من قذائف الهاون ومواد متفجرة اخرى فى منطقة الزوابعة جنوب غربى بغداد فيما تمكنت قوة من الفوج الثالث فى اللواء "33" من تدمير سيارة تحمل رشاشا أحاديا وقتل من فيها من إرهابيين قرب مدرسة بيعة الرضوان شمالى بغداد.

كما تمكن الفوج الأول فى اللواء "59" من تدمير مقر للإرهابيين وحرق عجلة وقتل من فيها فى منطقة الكسارات شمالى بغداد، وفككت القوات الامنية 4 عبوات ناسفة فى مناطق جسر الفاضلية، وجميلة، والكمالية.

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