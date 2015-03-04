الرئيس اليمنى منصورهادى يعين قائدا جديدا للأمن المركزى فى عدن

أصدر الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى قرارا جمهوريا بتعيين العميد ثابت مثنى جواس قائدا لقوات الأمن الخاصة فى عدن الأمن المركزى خلفا للعميد عبد الحافظ السقاف .

ويعد هذا هو أول قرار جمهوري يصدره الرئيس هادى من عدن بعد وصوله إليها وعودته لممارسة مهامه الرئاسية وسحب استقالته، كما يأتى هذا القرار فى بداية قرارات أخرى سيتخذها الرئيس لإجراء تغييرات فى مواقع عسكرية وأمنية هامة بهدف حماية المؤسستين من أى اختراقات محتملة من جماعة الحوثى.

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