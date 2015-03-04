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حبس المتهمين بكسر خط المياه المغذى لمحافظة مطروح

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حبس المتهمين بكسر خط المياه المغذى لمحافظة مطروح حبس المتهمين بكسر خط المياه المغذى لمحافظة مطروح
قررت نيابة مطروح العامة حبس شقيقين من مدينة الضبعة 4 أيام وضبط وإحضار 2 أخرين متهمين بالتعدى وكسر خط المياه الرئيسى المغذى لمحافظة مطروح من محطة جنوب العلمين، مما تسبب فى قطع مياه الشرب عن مدينة مرسى مطروح والقرى الواقعة بينها وبين مدينة الضبعة أمس الأول الاثنين.

وقال مدير أمن مطروح اللواء العنانى حمودة "إن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الضبعة تمكنوا من ضبط "أحمد ع . د . م" وشهرته حمودة عطية (26 سنة)، مقيم عزبة شبيب الضبعة وشقيقه "صافى ع . د . م" (28 سنة).

وبالعرض على النيابة قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، مع مراعاة مدة الحجز القانونية للمتهمين مع ضبط وإحضار "فتحى ر . د"، المطلوب فى القضية رقم 180 لسنة 2015 جنح الضبعة، و"إسماعيل م ع"، والمطلوب فى القضية رقم 166 لسنة 2015 جنح الضبعة، المتهمين بالتعدى على خط المياه.


> انقطاع مياه الشرب عن مرسى مطروح بسبب كسر الخط الرئيسى

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