حظك اليوم برج السرطان يوم الأربعاء 2015/3/4

صادق حساس له آراء شديدة العنف هكذا يصف خبراء الأبراج دائمًا أصحاب برج السرطان، كما أنه يصنف دائمًا من أكثر الأبراج المودية سريعة الغضب، كما أنه يتمتع بخيال واسع قادر على تحقيق ما يريد بكل ما يملك من عزيمة وإصرار، أما بخصوص حظه ليوم الأربعاء فتقول خبيرة الأبراج ماغى فرح أن هذا اليوم مختلف كثير ومناسب للقيام بالكثير من المهام المؤجلة كما أنك مستعد نفسيًا أكثر من ذى قبل لكل هذه الأمور التى ترى أنها صعبة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>تنصح ماغى فرح أصحاب هذا البرج بضرورة التركيز على الأمور الخاصة بك أكثر من ذلك، خصوصًا أنك أهملتها كثيرًا فى الفترة الماضية، كذلك يجب أن تعطى لعملك أكثر من ذلك حتى تجنى ما تريد فى القريب العاجل.
>ربما يشهد اليوم توترًا بسيطًا على مستوى علاقتك بشريك الحياة، بسبب خلافات قديمة كان عليك أن تنهيها فى وقت حدوثها، كذلك تنصح ماغى فرح بالتريث قليلاً قبل التسرع وإصدار أى قرارات انفعالية.
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توقعات ماغى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية
>تنصح ماغى فرح أصحاب هذا البرج بضرورة التركيز على الأمور الخاصة بك أكثر من ذلك، خصوصًا أنك أهملتها كثيرًا فى الفترة الماضية، كذلك يجب أن تعطى لعملك أكثر من ذلك حتى تجنى ما تريد فى القريب العاجل.
توقعات ماغى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية
>ربما يشهد اليوم توترًا بسيطًا على مستوى علاقتك بشريك الحياة، بسبب خلافات قديمة كان عليك أن تنهيها فى وقت حدوثها، كذلك تنصح ماغى فرح بالتريث قليلاً قبل التسرع وإصدار أى قرارات انفعالية.
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