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الزراعة تتكتم عن وفاة الشمبانزى "موزة" بعد إصابتها بورم سرطانى

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الزراعة تتكتم عن وفاة الشمبانزى "موزة" بعد إصابتها بورم سرطانى الزراعة تتكتم عن وفاة الشمبانزى "موزة" بعد إصابتها بورم سرطانى
تكتمت حديقة حيوان الجيزة التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن وفاة انثى الشمبانزى "موزة"، بالحديقة بعد تدهور صحتها لإصابتها بورم سرطانى حول الجهاز التنفسى، مما أدى إلى توقف فى عضلة القلب، بالإضافة لتدهور حالتها النفسية من خلال الحبس الانفرادى بحجة عدم إصابتها لحيوانات الحديقة بالمرض وابتعادها أكثر من عام عن زوجها ورفيق دربها القرد" كوكو".

وأكد مصدر مسئول بالحديقة، أن هناك فريقا طبيا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة يتابع حالة الشمبانزى "كوكو" لإصابته بحالة نفسية والامتناع عن الأكل بعد وفاة زوجته "موزة".

كان فريق طبى من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، يتابع حالة "موزة" لعدة سنوات بعد إصابتها بورم سرطانى، وقام الفريق الطبى، بإزالة نصف الورم جراحيا بالطريقة العادية، والنصف الآخر برشه بـ"ذرات الذهب" فى مكان الورم، ثم تعريضه لأشعة الليزر.

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