السمنة تساهم فى إصابة أسنانك بالتسوس

أرسل قارى يسأل.. هل يمكن أن تؤدى السمنة إلى تسوس الأسنان؟

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>علاقة السمنة بتسوس الأسنان>يجيب دكتور هشام شلقامى أخصائى أمراض الأسنان، قائلا "السمنة لها تأثير مباشر على صحة الإسنان نظرا لأن أحد العوامل المسببة لإصابة الأشخاص بالبدانة هو الإفراط فى تناول الأغذية الغنية بالسكريات مثل الحلويات والشكولاتة ومشتقاتها".

تسوس الأسنان

>وأشار د. شلقامى إلى أن إفراط الأشخاص فى تناول الأغذية بالسكريات يساهم بصورة كبيرة فى تسوس الأسنان، حيث تعد السكريات غذاء للبكتريا المتواجدة بالفم والتى تقوم بإفراز أحماض على سطح الأسنان تؤدى إلى تسوس الأسنان وفقدانها، لذلك فالأشخاص البدناء أكثر عرضة للإصابة بخلع الأسنان.

لذلك ينصح د.هشام، الأشخاص بوجه عام وخاصة البدناء بضرورة غسل أسنانهم على الأقل مرة كل 12 ساعة يوميا وعقب تناول الطعام مباشر، لتفادى تسوس الأسنان.

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