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السيطرة على حريق داخل منزل بأسوان دون وقوع خسائر فى الأرواح

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السيطرة على حريق داخل منزل بأسوان دون وقوع خسائر فى الأرواح السيطرة على حريق داخل منزل بأسوان دون وقوع خسائر فى الأرواح
سيطرت قوات الحماية المدنية بأسوان، مساء اليوم، الثلاثاء، على حريق شب فى أحد المنازل بمنطقة عزبة النهضة، دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات.

تلقى اللواء محمد مصطفى عبد العال مدير أمن أسوان، إخطاراً من العقيد ضياء الدين صبحى وكيل إدارة الحماية المدنية، بالحريق، وعلى الفور تحركت 3 سيارات إطفاء إلى المنزل المحترق وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداد النيران إلى المنازل المجاورة، وإنقاذ ساكنيه من الموت.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارى حصر التلفيات المادية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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