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اشتعال النيران فى سيارة ملاكى أعلى كوبرى أكتوبر

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اشتعال النيران فى سيارة ملاكى أعلى كوبرى أكتوبر اشتعال النيران فى سيارة ملاكى أعلى كوبرى أكتوبر
نشب حريق فى سيارة ملاكى أعلى كوبرى أكتوبر فى الاتجاه من مدينة نصر إلى المهندسين، وانتقلت سيارتا إطفاء للسيطرة على النيران، مما تسبب فى تكدس مرورى فى الاتجاهين، ونجحت بالفعل فى السيطرة عليها، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء جمال حلاوة نائب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بلاغاً من غرفة النجدة يفيد بنشوب حريق فى سيارة ملاكى أعلى كوبرى أكتوبر بعد مطلع صلاح سالم فى الاتجاه المؤدى إلى المهندسين.

فإنتقلت على الفور سيارتين إطفاء من الإدارة، وتبين وجود كثافات مرورية على الطريق بسبب الحريق، فتوجهت السيارتين عكس الإتجاه وتم وقف الطريق حتى الإنتهاء من الإطفاء.
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